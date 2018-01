Brescia, incidente sull’A21: schianto tra camion e auto, sei morti



Tragedia sulla A21 tra Cremona a Brescia. Nello scontro tra due mezzi pesanti e un’automobile hanno perso la vita in sei, le due persone che viaggiavano sulla vettura, il conducente del tir che l’ha tamponata e altri automobilisti, tra cui due bambini.



Brescia, incidente sull’A21: tra i morti due bambini



Sei persone, tra cui due bambini, sono morte in un drammatico incidente stradale sull'autostrada A21, alle porte di Brescia. L'incidente e' avvenuto in localita' Montirone, in direzione Nord in corrispondenza del ponte della Sp24 che collega Montirone e Poncarale, che e' stato chiuso in seguito all'incendio. Sul posto si era verificato un primo incidente in seguito al quale si era formata una lunga coda. Intorno alle 14.20 il secondo schianto, con esiti mortali. I mezzi coinvolti si sono incendiati sotto il ponte, mettendo a rischio la struttura; spente le fiamme si dovranno effettuare le verifiche del caso per stabilire i danni, ma al momento e' stato dichiarato inagibile.



Morti il camionista e i cinque occupanti dell'auto, tre adulti e due bambini. Dal luogo si e' alzata una fitta nube di fumo, visibile a chilometri di distanza. Il tratto fra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio e' stato chiuso in entrambe le direzioni.