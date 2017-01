Primo Versilia Yachting Rendez-Vous, dall'11 al 14 maggio 2017 a Viareggio

Un evento nautico di respiro internazionale, che esprima l’alto di gamma della nautica mondiale, glamour e con un innovativo format trasversale che coinvolgerà il territorio e valorizzerà il meglio del Made in Italy non solo nautico.

E’ questo, in sintesi, il primo Versilia Yachting Rendez-vous, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio 2017 a Viareggio, con un ricco programma di eventi nelle più rinomate località della Versilia, quali Pietrasanta e Forte dei Marmi.

L’evento, ideato e fortemente voluto da Nautica Italiana, vedrà impegnata nell'organizzazione Fiera Milano e potrà inoltra contare sulla collaborazione, sul campo, del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, di Regione Toscana, del Comune di Viareggio, dei Comuni della Versilia e di altri soggetti locali, con l’intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali ed internazionali.

Il Versilia Yachting Rendez-vous nasce per dare nuovo risalto alle potenzialità dell’industria nautica d’eccellenza, che in Toscana ha un forte insediamento, in cui la progettualità e la tecnologia, unite alla qualità artigianale, si coniugano perfettamente in un territorio, quello toscano, riconosciuto nel mondo per la bellezza, l’arte, l’accoglienza e lo stile di vita italiano.

Fondazione Altagamma, a cui Nautica Italiana è affiliata, sarà coinvolta nella costruzione del programma e degli eventi collaterali in qualità di organismo rappresentativo dell’alta industria culturale e creativa del Paese.

Fiera Milano, con il coinvolgimento operativo del Distretto, si occuperà di tutte quelle attività necessarie all’organizzazione dell’iniziativa negli specchi d’acqua del porto di Viareggio. Dal commerciale, alla promozione e marketing dell’evento. La società espositiva milanese, che vanta un’assoluta esperienza nell’organizzazione e nella gestione dei grandi eventi fieristici, sarà l’interfaccia operativa degli espositori, assistendoli a 360 gradi nello svolgimento di tutte le azioni necessarie alla loro presenza al Versilia Yachting Rendez-vous.

Il progetto e il programma del Versilia Yachting Rendez-vous verrà presentato da organizzatori e promotori nel corso di una conferenza stampa che sarà annunciata nei prossimi giorni.