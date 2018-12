Si Tav: a Torino l’Italia delle imprese, c’è anche l’Unione Artigiani

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Oggi a Torino, alle Officine OGR, per spingere il governo a completare la Tav e realizzare le grandi opere ci sarà anche l’Unione Artigiani di Milano, guidata dal segretario generale Marco Accornero. Saranno oltre una dozzina le associazioni imprenditoriali (Confcommercio e Confindustria in testa) a partecipare all’incontro. “Aderiamo in modo convinto – spiega Marco Accornero – a una manifestazione che si presenta pacifica e si preannuncia particolarmente partecipata dalle associazioni di categoria.” “Desideriamo porre l’accento sulla necessità di completare una infrastruttura strategica già in avanzato stato di realizzazione, superando ogni pregiudizio ideologico a tutto vantaggio della competitività del Paese e della circolazione delle merci.” “Sarebbe un danno enorme – conclude il segretario degli artigiani milanesi e brianzoli – se ne venisse impedita l’ultimazione: per i finanziamenti che dovremmo restituire, ma anche per lo sperpero delle risorse impiegate sino ad ora, per la rinuncia a una tratta che ci collegherebbe all’Europa in modo più veloce e sicuro e per l’immagine dell’Italia a livello continentale e nel mondo.” L’assemblea di Torino serve anche a presentare un manifesto a favore delle grandi opere, il motore del Paese.