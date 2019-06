Si tuffa nel Naviglio per salvare l'amico, è gravissimo



I due giovani stavano percorrendo in bicicletta l’alzaia del Naviglio Grande quando sono finiti nelle acque del canale: uno è stato estratto in gravissime condizioni, l'altro è ancora disperso. Stando a una prima ricostruzione, i ragazzi facevano parte di una comitiva di disabili che era in gita in un agriturismo della zona.

L'intervento del 118, che e' giunto sul posto con due ambulanze e due elicotteri per il soccorso e' intorno alle 10:20. Poco prima il ragazzo avrebbe visto il disabile, che era su una bici adattata ai portatori di handicap, cadere nel fiume, quindi si sarebbe gettato a salvarlo, senza riuscire a riemergere.



Il 27enne e' stato portato fuori dall'acqua dai vigili del fuoco che sono intervenuti con 4 squadre di sommozzatori e soccorso fluviale. Tuttavia quando e' uscito era gia' in arresto cardiaco e risulta attualmente gravissimo. I pompieri non sono invece ancora riusciti a far riemergere l'altro uomo.