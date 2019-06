Si tuffa ma non sa nuotare: annega a 17 anni nel Lago Maggiore

E' stato ritrovato a 15 metri di profondita' nel lago Maggiore in localita' Castelveccana (Varese): e' morto annegato David Yaka, 17enne residente a Varese. Il giovane questa mattina si era tuffato da un promontorio con alcuni amici senza pero' riemergere piu'. L'incidente e' avvenuto intorno alle 12 di oggi. Originario del Togo, il ragazzo non sapeva nuotare. Sul posto sono intervenuti per le ricerche, scattate subito, i vigili del fuoco di Varese, il nucleo sommozzatori e i carabinieri di Luino (VA).