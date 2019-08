Si tuffa per salvare il fratello, trentenne in gravi condizioni

Hanno rischiato di annegare ed ora uno dei due fratelli e' ricoverato in gravi condizioni. E' successo a Cassano d'Adda (Bergamo) nel pomeriggio di ieri. I due fratelli sono un ventiseienne e di un trentenne salvadoregni ricoverati all'ospedale "San Raffaele" di Milano. Secondo quanto ricostruito i due si trovavano sul fiume Adda. Il piu' giovane dei fratelli si e' sentito male e il fratello maggiore si e' tuffato per soccorrerlo ma non e' riuscito a riemergere. Sul posto i carabinieri di Cassano, i sommozzatori volontari di Treviglio e i Vigili del fuoco di Treviglio insieme ai medici de 118.