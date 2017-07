Siccità, dramma anche sul Po. A Pontelagoscuro -6,59 sotto lo 0 idrometrico

Siccita': Aipo, a Pontelagoscuro Po -6,59 sotto 0 idrometrico

Situazione critica per il Po - che stamattima alle 8 a Pontelagoscuro era 6,59 metri sotto lo 0 idrometrico - ma non ancora emergenza come nel 2006, ricordata come l'annata piu' siccitosa, quando il grande fiume tocco' quota - 7,35. Nel 2003, altra annata critica, arrivo' a - 7 metri. Il dato Aipo (Agenzia interregionale per il fiume PO) di questa mattina non si discosta molto nemmeno da quello dello scorso anno, pari a -6,38.

La stazione di Pontelagoscuro, nel ferrarese - punto di chiusura del bacino - e' ritenuta particolarmente significativa nelle rilevazioni, in quanto il Po in quel tratto smette di ricevere affluenti ed entra nella fase del delta. La situazione piu' grave in E.Romagna per la siccita' riguarda il Piacentino e il Parmense, dove l'allerta e' gia' scattata oltre un mese fa, con scarsita' di acqua nella zona montana a partire dagli affluenti Trebbia ed Arda.