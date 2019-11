Sicurezza: a Milano arrivano i poliziotti cinesi

Poliziotti cinesi pattuglieranno il centro di Milano, dal Duomo a Brera, dal Castello Sforzesco al quadrilatero della moda. La decisione e' stata annunciata oggi nel corso di un incontro tra il Prefetto di Milano, Prefetto Renato Saccone, il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese in Italia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Questore di Milano. In questa occasione sono stati presentati i servizi di pattugliamento congiunto che, dal 6 al 23 novembre 2019, 3 unita' della Polizia cinese svolgeranno unitamente a militari dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, rinnovando la positiva esperienza maturata gia' negli anni scorsi nel capoluogo meneghino e in altre citta' d'Italia. L'iniziativa, sulla base di un accordo internazionale fra il Ministero dell'Interno italiano e quello cinese, prevede pattugliamenti congiunti tra le forze di Polizia dei due paesi nei rispettivi Stati. I poliziotti cinesi assisteranno i Carabinieri nelle attivita' istituzionali, anche a Milano, ove si registra una considerevole presenza di cittadini di nazionalita' cinese, con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni di polizia relative alla presenza di connazionali turisti e facilitare eventuali contatti con i turisti, nonche' con le autorita' di polizia, diplomatiche e consolari. Durante lo svolgimento del servizio i poliziotti cinesi vestiranno l'uniforme e saranno impiegati in servizio di pattuglia appiedata unitamente a 2 militari della Compagnia Milano Duomo.