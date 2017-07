Sicurezza, Abimelech (Fit Cisl): i progetti ci sono ora attendiamo i risultati

Luciana Lamorgese

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Dopo l’incontro col Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, al quale hanno partecipato il governatore Roberto Maroni, l’ad di Trenord Cinzia Farisè il presidente di Fnm Andrea Gibelli e i sindacti di categoria, dedicato alla sicurezza sui treni regionali, il segretario della Fit Cisl Giovanni Abimelech ha spiegato che “l’incontro è stato utile per affrontare il grave problema della sicurezza. E’ stato affrontato anche il nodo delle stazioni ferroviarie completamente abbandonate ai vandali e al malaffare. Nelle 340 stazioni gestite da Rfi – in attesa di allestire i tornelli d’ingresso - verranno impiegati a presidio dei militari, mentre nelle 120 stazioni di Fnm saranno installati al più presto i tornelli. Il presidente Maroni si è impegnato a favorire la realizzazione di una sala operativa per monitorare l’insieme della rete, comprese le telecamere a bordo dei treni, in modo da avere un riscontro in tempo reale di ciò che accade. E’ stata concordata una verifica degli impegni presi il 19 settembre, di concerto con tutte le aziende coinvolte nel progetto”. “Noi – conclude Abimelech – vogliamo portare a casa il risultato perché oggi la situazione è inaccettabile”. Resta aperto il problema delle 120 guardie giurate da impegnare sui treni. Solo una ventina sono risultate idonee, ora Trenord provvederà a ricercare una rapida soluzione.