Sicurezza: concerto Radio Italia, a Milano massimo 23.500 persone

Piazza Duomo, concerto di Radio Italia live con "numero chiuso". L'assessore alla sicurezza: "Nessun maxischermo per evitare ulteriori assembramenti di persone"



Al concerto di Radio Italia live in programma domenica 18 giugno, a Milano in piazza Duomo, non sara' consentito l'ingresso a piu' di 23.500 persone. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si e' riunito questa mattina in Prefettura. Al termine, l'assessore comunale alla sicurezza Carmela Rozza, ha spiegato che il "numero chiuso" per i concerti in piazza Duomo e' quello che era stato ipotizzato domenica scorsa per il concerto della Filarmonica della Scala. Cioe' 23.500 persone, non di piu'. Personale attrezzato con i conta persone verifichera' gli ingressi ai nove varchi che permetteranno l'accesso in piazza. Potranno accedere alla piazza 23.500 persone, superato questo numero nessuno potra' piu' accedere. "Le persone in eccesso saranno invitate ad allontanarsi - ha spiegato l'assessore - . Ci saranno comunque presidi di controllo" qualora qualcuno facesse resistenza.



"Noi invitiamo i cittadini a non assembrarsi - continua - chi vuole assistere al concerto arrivi per tempo. Ci saranno uscite di sicurezza che verranno attivate solo se c'e' una criticita'-á". L'altra grande novita' e' che "non ci saranno maxi schermi - spiega - perche' un maxi schermo determina un assembramento di persone che poi andrebbe controllato, secondo le regole rigorose stabilite dal capo della polizia". L'impegno che mettera' in campo per questa occasione la polizia locale e' di 135 agenti. "Faremo il controllo ai varchi - conclude Rozza - e ci sara' un forte impegno contro l'abusivismo per controllare che i negozi non vendano lattine e bottiglie di vetro".



Piazza Duomo, dove si terra' il concerto di Radio Italia, a Milano, sara' bonificata fin dal mattino per permettere ai ragazzi di entrare e seguire gia'² le prove. L'assessore comunale alla sicurezza Carmela Rozza, ha spiegato che 23mila e 500 sara' sempre la capienza massima per tutti gli eventi in Duomo. Per evitare che si creino zone critiche di sovraffollamento, per l'appuntamento musicale di domenica prossima e' stato aumentato il numero dei varchi (nove invece dei sei di domenica scorsa) di accesso. Durante la riunione del Comitato per l'ordine pubblico si e' parlato anche dei concerti estivi allo stadio di San Siro. Il prossimo sara' quello di Tiziano Ferro. "In questo caso - spiega l'assessore - a San Siro siamo piu' tranquilli perche' li' il numero e' gia' controllato di suo. Ci sara' la stessa organizzazione che abbiamo messo in campo per il concerto di Davide Van De Sfroos, lo scorso 9 giugno, perche' quella funziona. All'area gialla avra' accesso solo chi ha il biglietto, le pulizie delle strade verranno fatte durante il concerto in modo che, quando escono, i cittadini trovino tutto pulito".