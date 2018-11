Sicurezza, De Corato: “Urgente utilizzo di militari sui treni a rischio"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - L'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commenta l'arresto, ad opera dei Carabinieri di Corsico, di un ventunenne egiziano che ha molestato una ragazza in pieno giorno sul treno partito da Albairate (Milano) e chiede l'utilizzo dei militari sulle tratte a rischio in attesa dell'arrivo dei nuovi agenti annunciati dal Ministro Salvini. "Dei 69 nuovi agenti annunciati dal Ministro degli Interni, alcuni verranno destinati al controllo della rete ferroviaria - ha dichiarato l'assessore De Corato - Su queste linee andrebbero intanto utilizzati i militari per evitare che episodi del genere possano ripetersi". "Regione Lombardia ha censito l'indice di pericolosità delle linee ferroviarie lombarde – ha aggiunto l'assessore regionale - individuando le seguenti come le più pericolose: oltre la linea S9 (Saronno-Seregno-Milano-Albairate), dove è avvenuto questo episodio di violenza, la linea S8 (Milano-Carnate-Lecco) e Valtellina, la linea S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano), la Mortara-Milano, la Voghera-Pavia-Milano (episodi del sabato sera), la Domodossola-Arona-Milano, la Milano-Carnate-Bergamo".