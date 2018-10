Sicurezza, in Lombardia 279 poliziotti in più entro febbraio

Entro il prossimo mese di febbraio arriveranno 69 poliziotti in più per la provincia di Milano (di cui 60 in questura), 9 per la provincia di Monza e Brianza, 47 in provincia di Bergamo (36 in questura, 5 alla Polfer, uno alla polizia postale e 5 alla polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio), 42 in provincia di Brescia (di cui 39 in questura e uno a Desenzano del Garda), 10 in provincia di Como, 24 in provincia di Cremona, 16 in provincia di Lecco, 16 in provincia di Lodi, 4 in provincia di Mantova, 21 in provincia di Pavia, 6 in provincia di Sondrio, 15 in provincia di Varese. Nel complesso 279 uomini di Polizia nei prossimi quattro mesi, come annunciato dal ministro all'Interno Matteo Salvini.

"Il nostro obiettivo e' migliorare l'organico di tutte le questure d'Italia - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini - a questi numeri si potranno aggiungere i rinforzi previsti dal piano di assunzioni del nostro governo. Assumeremo circa 8 mila uomini e donne in divisa che miglioreranno la sicurezza in tutta Italia".

Commenta il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi: "Questi sono fatti e dimostrano l'attenzione concreta che questo Governo riserva alla Lombardia, finalmente tornata ad avere interlocutori affidabili a Roma dopo i cinque anni di ostracismo e dabbenaggine dei Governi Renzi e Gentiloni che alla Lombardia hanno riservato un solo pensiero: riempirla di immigrati richiedenti asilo lasciandoci poi come eredità oltre 100mila clandestini liberi di far danni sul nostro territorio".

Prima di questi rinforzi, si legge in una nota del Viminale, in Lombardia prestavano servizio 9.914 unita' della Polizia di Stato di cui 249 tecnici. A questi si aggiungono 9.575 appartenenti all'Arma dei carabinieri e 6.053 finanzieri.