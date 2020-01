Sicurezza informatica: Cyberoo apre sede a Milano e assume nuove risorse

Cyberoo S.p.A., neo quotata sull’Aim specializzata in cyber security per le imprese, apre un ufficio a Milano e inserisce in organico dieci nuove risorse provenienti da importanti multinazionali. Il nuovo ufficio, che va ad aggiungersi a quelli di Reggio Emilia e Lodi, sarà ubicato presso Spaces, nel quartiere Isola, che sempre più sta affermandosi come polo d’attrazione per startup e aziende dinamiche orientate al mondo IT. I nuovi dieci profili provengono da multinazionali quali Deloitte, Accenture e altre di importanza internazionale e nello specifico sono: un HR Manager, quattro Account Executive, quattro Business Developer Manager e un Application Developer, ciascuno con un elevato standing professionale e skills d’eccellenza. Le nuove risorse saranno focalizzate sulle attività di sviluppo del business, in linea con i piani e gli annunci presentati ad investitori e analisti negli scorsi mesi.

“Milano rappresenta una piazza fondamentale – afferma Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo S.p.A. – e non potevamo non essere presenti. Inoltre il nuovo capitale umano, proveniente da realtà multinazionali, e le strategiche partnership siglate nelle ultime settimane con importanti player nazionali e internazionali sono tutti traguardi rilevanti del nostro percorso continuo di crescita. Infatti la consulenza di Gartner, gli accordi di distribuzione con ICOS e il supporto consulenziale di DIGITAL360 ci consentiranno una copertura più estesa sul territorio nazionale, garantendo la diffusione capillare di Cyberoo nel mercato italiano, a conferma di quanto dichiarato durante il Roadshow.”