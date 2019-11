Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale, il Viceministro Mauri a IDN

Matteo Mauri, Viceministro dell’Interno, sarà ospite martedì 3 dicembre del Convegno Italia Direzione Nord presso Fondazione Stelline. Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale, il nome del panel dove interverrà il Viceministro. Tema di grande attualità e interesse soprattutto in questo particolare momento storico, dove si trascorre molto tempo connessi e ognuno ha un profilo sui social. Ne parlerà con Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director and Head of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano e Federico D’Andrea Presidente AMSA. A Sandro Neri, drettore de Il Giorno, il compito di moderare l'incontro a partire dalle 16.30.