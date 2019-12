Sicurezza, Mauri: "Dal Governo oltre un miliardo per le forze dell'ordine"

La sicurezza è al centro del dibattito politico e dentro le vite delle persone da sempre. “La sicurezza è un bene comune - ricorda Matteo Mauri Viceministro dell’Interno al convegno promosso da Italia Direzione Nord – Per questo non deve essere oggetto di polemica politica”. Ultimamente il dibattito sulla sicurezza è stato associato al tema dell’immigrazione, ma la sicurezza non è solo quello e non riguarda solo il numero delle forze dell’ordine o loro lavoro. Secondo Mauro la sicurezza parte dai comportamenti che ognuno ha. “E’ un tema di tenuta sociale e riguarda anche il contesto in cui si vive, la rigenerazione urbana, le condizioni di vita. E poi c’è la sicurezza intima in termine di prospettive che ogni persona sente di avere.” Spesso – sottolinea Mauri – la percezione del livello di sicurezza non ha nulla a che vedere con i dati reali sulla criminalità che si è ridotta e si sta riducendo in tutta Italia. negli ultimi anni.”

E a proposito di polemiche e strumentalizzazione politiche, il viceministro ci tiene a sottolineare che nonostante l’opposizione stia basando al campagna elettorale proprio su questo tema sono tante le risorse che l’attuale Governo ha destinato proprio alla sicurezza “Abbiamo destinato 155 mln per pagare gli arretrati delle forze dell’ordine, cosa non fatta dal Governo precedente, e sono stati stanziati 600 mln per il rinnovo del contratto dei rappresentanti della forze dell’ordine, prevendendo già oggi anche dei fondi per gli straordinari che verranno fatti”.

Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, ha posto un’importante questione “I rischi alla sicurezza non arrivano tanto dai campi Rom, ma dalle infiltrazioni mafiose nel circuito politico ed economico. I mafiosi che arrivano ai vertici, quello è il vero rischio. La mafia e la corruzione minano in profondità la sicurezza.”

A tal proposito, secondo il viceministro Mauri, è fondamentale che lo Stato sia presente e intervenga a tutti i livelli per creare le condizioni culturali e sociali affinché criminalità, droga e corruzione vengano scoraggiate.

Al convegno hanno preso parte anche Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director and Head of Southern Europe di Kroll, Federico D’Andrea Presidente AMSA