Atm Milano

Sicurezza, Max Bastoni (Lega): "Da pagina Facebook minacce ai conducenti Atm"



"Minacce e avvertimenti agli autisti Atm sulla pagina Facebook Atm Vergogna dopo la rissa di due sere orsono che ha visto coinvolti in piazza De Angeli un dipendente Atm e un gruppo di teppisti. Un utente dal nickname Ghebry Yzeek Nyz ha commentato l'episodio con la frase se era in via scanini sulla "67 quell'autista morto tronco, a baggio ci passi e muori se non si fa i bravi". Alla reazione di altri utenti, lo stesso ha rincarato la dose". Così denuncia Max Bastoni, consigliere comunale della Lega Nord, dopo che vari utenti gli hanno segnalato i post di minacce.



"Questo ragazzo, che su Facebook si fa immortalare tra hashish e pose da rapper, è proiezione di una forma mentale che vede nel personale Atm un facile bersaglio su cui sfogare la propria frustrazione e violenza. Ragazzo, come ragazzi quelli che hanno aggredito in piazza De Angeli e quelli che hanno vandalizzato il 7 gennaio la stazione MM di Porta Genova con danni per migliaia di euro e 70 minuti di sospensione del servizio. La situazione - conclude Bastoni - è decisamente pericolosa se non si interviene con azioni immediate e di prevenzione. "