Sicurezza, Milano: 2019, crollano furti ma preoccupano droga e truffe online

Nel 2019 a Milano sono diminuiti i reati: il segno meno riguarda tutta la città metropolitana ed è pari al -4,76% rispetto all’anno prima (-16% in 5 anni). Aumentano invece i reati legati al traffico e consumo di droga: +8,4%. E’ quanto emerge dal report annuale della prefettura, presentato questa mattina. In particolare i furti hanno registrato un vero crollo, il 10% in meno rispetto all’anno scorso (periodo gennaio-ottobre 2019) e il 26,5% in meno negli ultimi 5 anni. All’interno di questa categoria, i furti nelle abitazioni sono diminuiti di circa il 21% rispetto al 2018 e del 43% negli ultimi 5 anni. “Si tratta di un reato che desta molto allarme perché chiunque può esserne vittima” ha spiegato il prefetto Renato Saccone, che ha commentato i dati con il questore Sergio Bracco, il comandante provinciale dei carabinieri, Luca De Marchis, e quello della Guardia di Finanza, Stefano De Braco.

“Diminuiscono in generale le denunce per reati predatori, anche scippi - ha spiegato il prefetto di Milano - negli ultimi 5 anni sia in città che in provincia”, con un -24% dal gennaio 2018 e un -34% dal gennaio 2014. “E' un dato positivo se si considera l’aumento di presenze in città, di turisti che la animano, ma anche i concerti come quello di Linate, e gli oltre 1000 eventi che richiedono interventi di ordine pubblico”, ha riflettuto. In un quadro di calo dei reati come le rapine, che sono diminuite di oltre il 30% in 5 anni, aumenta invece il fenomeno droga. In provincia i reati relativi agli stupefacenti sono aumentati in anno dell’8,4% e del 30% dal 2014. Ma il boom si è verificato in città con la questione Rogoredo, che ha segnato un +68% di interventi delle forze di polizia in 5 anni. “E’ un aumento enorme - ha considerato Saccone - ma questo dato va letto in positivo, perché vuol dire che c’è stata una efficace attività di contrasto. Il fenomeno ha avuto una recrudescenza che si è verificata a livello internazionale, con prezzi bassi e formule nuove di vendita. Ma con la ripresa del mercato è ripresa anche la repressione del fenomeno”.

Milano, boom di truffe e frodi informatiche in 5 anni

Mentre i reati classici diminuiscono, aumentano a tre cifre quelli “nuovi” legati a Internet: nella sola Milano città in 5 anni si è segnato un +116,7% tra truffe e frodi informatiche. Aumenta la capacità delle organizzazioni criminali di penetrare la rete, mentre quella delle forze dell’ordine e del legislatore di contrastare il fenomeno fa fatica a stare al passo. “Tutta la società si muove ormai sulla rete, e le frodi informatiche sono estremamente remunerative. Ma ciò che è spesso difficile è provare l’associazione a delinquere” ha spiegato il comandante De Marchis, facendo però riferimento alle ultime operazioni che hanno rivelato come anche “la criminalità organizzata campana si sia spostata su questo tipo di reati”.