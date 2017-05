Sicurezza: Milano, 30 scuole su 504 sono a norma antincendi



Dati poco rassicuranti dalla riunione di commissione a palazzo Marino sulla sicurezza nelle scuole comunali. A Milano ci sono 504 scuole e solamente 30 sono in regola con il certificato di prevenzione incendi (Cpi). Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, spiegando l’intervento al teatrino del Parco Trotter, dove venerdì scorso la Polizia locale è intervenuta per interrompere la recita di fine anno dei bambini perché la struttura non è agibile e non ha il certificato prevenzione incendi. Il decreto Milleproroghe ha dato la possibilità agli enti locali di posticipare la messa a norma per i certificati, al 31 dicembre 2017.



"Al momento quindi non si può chiudere una scuola se non ha i certificati - ha spiegato Rabaiotti. Quella del Trotter è una esperienza ibrida e innovativa ed è ovvio che quando la legge entra lo fa con l'accetta". Per quanto riguarda invece in generale la certificazione di prevenzione incendi nelle scuole, il Comune dal 2016 ha messo a bilancio 5 milioni di euro all'anno, con l'obiettivo di completare le certificazioni nell'arco di cinque anni.