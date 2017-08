fonte: twitter

Sicurezza Milano, 96 migranti controllati e sei espulsi: il bilancio del blitz





Sono 5 i migranti allontanati a seguito dell'operazione di controllo che si è svolta ieri da parte delle forze dell'ordine in stazione Centrale e nelle zone limitrofe. Una sesta persona, romena, ha ricevuto un ordine di allontanamento da Milano.

Durante i controlli di ieri 38 persone sono stati accompagnate in questura per accertamenti più approfonditi sui documenti



Su 38 accompagnati, 30 avevano titolo per essere in Italia, tra rifugiati, richiedenti asilo e stranieri con un permesso di soggiorno. Ma per quattro di questi la Questura di Milano ha chiesto alle varie Commissioni territoriali competenti, provinciali o nazionale, una revoca dello status, a seguito degli accertamenti d'identità o dei precedenti.