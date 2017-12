Sicurezza, Milano: al via le nuove misure a Palazzo Marino



E' partita ufficialmente oggi la sperimentazione che prevede il controllo metal detector per chiunque entri a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La decisione di alzare l'asticella delle misure di sicurezza e' stata presa dalla giunta in seguito al blitz di alcuni manifestanti di destra durante un consiglio comunale nel giugno scorso.



Milano: primo giorno metal detector a Palazzo Marino



