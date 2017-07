La Darsena di Milano

Sicurezza, da domani partono i divieti in Darsena: dal vetro al cibo



Da domani e fino al prossimo 12 agosto, scatta l'ordinanza che vieta di introdurre bottiglie di vetro, lattine, aste da selfie e fuochi artificiali e di esercitare il commercio in forma itinerante nella zona della Darsena. Lo rende noto Palazzo Marino, precisando che "dalle 00.01 del 14 luglio alle 00.01 del 13 agosto nell'area della Darsena, compresa tra piazza XXIV Maggio, viale Gorizia, via Codara, piazzale Cantore e viale Giovanni D'Annunzio, è vietato introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipo e aste per selfie".



Lo stesso divieto è valido anche per fuochi artificiali, petardi, botti o razzi. L'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza spiega che "si tratta di un provvedimento rinnovabile, che continueremo fino a quando sarà necessario", puntualizzando che "non c'è volontà punitiva". L'obiettivo è di "far diventare un'abitudine quella di non introdurre bottiglie di vetro o lattine in Darsena, come di fatto è successo in altre aree dei Navigli dove, pur senza ordinanze, gli esercenti sono abituati a non vendere bottiglie di vetro e per chi consuma è normale bere le bibite nei bicchieri di plastica". L'ordinanza prevede inoltre il divieto di "vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglia di vetro e contenitori di latta" a tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. A questi è consentita "la vendita delle bevande previa spillatura o mescita in contenitori di carta o plastica". Infine l'ordinanza prevede anche il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante su area pubblica di qualsiasi tipologia, compresi street food.