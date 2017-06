Sicurezza: per concerto Mars ad Assago metaldetector ai varchi



La sicurezza ha funzionato e non sono stati registrati problemi al concerto che si e' tenuto ieri sera presso il Mediolanum Forum di Assago, del cantautore Bruno Mars. L'attivita' di filtraggio e' avvenuta attraverso 6 Gate con l'utilizzo di metaldetector, al fine di evitare che all'interno dell'area fossero introdotti oggetti pericolosi o atti ad offendere.



I servizi sono stati svolti preventivamente con sopralluoghi, ispezioni e bonifiche, nel corso e fino alla conclusione dell'evento con il presidio dei varchi di accesso, anche nella fase di deflusso, e con il contributo degli organizzatori, i quali si sono fatti carico di fornire indicazioni con avvisi sonori per indicare le vie di esodo e hanno impiegato gli steward nell'ottica della gestione partecipata della sicurezza.



I controlli degli operatori della Polizia dello Stato e dei suoi Reparti specializzati con la Scientifica, la Digos e la Divisione Polizia Amministrativa per contrastare il fenomeno del c.d. 'bagarinaggio', in sinergia con l'Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Assago, si sono svolti senza alcuna turbativa o criticita'.