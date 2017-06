Le palme in piazza Duomo a Milano

Sicurezza, Piazza Duomo a numero chiuso per i grandi eventi



Sarà una piazza Duomo 'a numero chiuso' quella che si vedrà in occasione dei grandi eventi. Lo ha annunciato oggi il prefetto Luciana Lamorgese alla termine della riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Dopo i fatti di Manchester e Torino, Milano si dota di misure di sicurezza speciali per gli eventi che prevedono un grande afflusso di gente: "Per piazza Duomo - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala riferendosi già ai prossimi due eventi del concerto della Filarmonica della Scala e del concerto di Radio Italia - abbiamo previsto un filtraggio con i metal detector all'interno della zona rossa della piazza che sara recintata". Ci sarà poi anche una "zona gialla con strade ben individuate dalle quali arriveranno i pullman", ha aggiunto il prefetto. Nei prossimi giorni la commissione di vigilanza stabilirà la capienza massima della piazza e gli stuart all'entrata verranno dotati di contapersone per capire quando dire stop agli ingressi. "Verranno individuate anche le vie d'uscita ben visibili per evitare rischi da affollamento ed è previsto anche che vengano indicate dal palco oralmente", ha sottolineato Lamorgese. In occasione del concerto di domenica della Filarmonica è stato anche stabilito di chiudere le stazioni della M1 e della M3 di Duomo.