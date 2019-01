Sicurezza, Sala contro Salvini: "Il Decreto non va, rivedetelo"



Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ascolti la rivolta dei primi cittadini contro il decreto sicurezza, e lo cambi. Lo chiede, da Milano, il sindaco Giuseppe Sala rivolgendosi, via Facebook, allo stesso ministro: "Salvini, ci ascolti e riveda il decreto sicurezza, cosi' non va. Da settimane noi sindaci avevamo richiesto, anche attraverso l'Anci, di ascoltare la nostra opinione su alcuni punti critici, per esempio ampliando i casi speciali e garantendo la stessa tutela della protezione internazionale ai nuclei familiari vulnerabili, anche attraverso lo Sprar, oggi escluso dal decreto sicurezza per i richiedenti asilo".



Ma non c'e' solo questo. "Occorre inoltre valutare l'impatto sociale ed economico del decreto per le nostre citta', gia' in difficolta' a causa di una legge di bilancio che ci ha tolto risorse nella parte corrente: piu' persone saranno per strada senza vitto e alloggio, piu' saranno i casi di cui noi sindaci dovremo prenderci cura. Ministro, ci ripensi", insiste Sala.