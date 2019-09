Sicurezza, Sala incontro il viceministro Mauri: più agenti per Milano

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Sicurezza: il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino il neo vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri. Al centro dell'incontro, un ulteriore potenziamento del coordinamento tra le varie forze che operano sul territorio sotto la guida del Prefetto, anche in ottica di ottenere una sempre maggior condivisione delle informazioni. Il viceministro e il sindaco hanno parlato anche dei grandi eventi e del percorso da seguire in prospettiva per le Olimpiadi del 2026. Mauri ha dato la garanzia del sostegno alla citta' a partire dall'arrivo di nuovi agenti nei prossimi mesi.

Ha dichiarato Mauri: "Per un milanese come me era inevitabile partire dalla mia città. Con l'orgoglio di chi sa che Milano oggi rappresenta un esempio grazie al grande lavoro fatto anche dal sindaco Sala. Una città e un'area metropolitana che possono dare molto al Paese e che devono però essere sostenute in questo sforzo collettivo. Il Governo c'è e farà la sua parte fino in fondo. Anche di questo si è parlato oggi nell'incontro di lavoro con il sindaco". Dopo l'appuntamento a Palazzo Marino il viceministro ha incontrato il prefetto, il questore, il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di finanza e il comandante dei Vigili del fuoco. "È stato molto utile incontrare i vertici di questi corpi dello Stato, che hanno dimostrato in molte occasioni tutta la loro efficienza. L'obiettivo di questi incontri è stato quello di consolidare i rapporti e di fare un quadro approfondito della situazione"