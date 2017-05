Sindacato di polizia: distribuire taser per chi opera nei contesti affollati

“Avviare immediatamente la distribuzione massiva a tutto il personale chiamato ad operare nei contesti affollati, come stazioni e aeroporti della pistola elettrica Taser ”, lo chiede la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia dopo il grave episodio di ieri sera alla stazione Centrale di Milano.

Il sindacato di polizia nell’esprimere la massima vicinanza ed i migliori auguri di una pronta guarigione al collega della PolFer ed ai due militari feriti, sottolinea come sia necessaria un’inversione di tendenza nelle attività di controllo. “Accrescere la dotazione operativa con “armi” di difesa passiva e porre un freno all’incontinenza da scarcerazione di certi magistrati”.

“La proditoria aggressione a colpi di coltello del ventenne magrebino Hosni – spiega il Segretario Nazionale della Consap Stefano Spagnoli – ha messo in evidenza due segnali preoccupanti da una parte la pericolosità, ad operare anche dei semplici controlli di documenti e dall’altra la mancanza della certezza della pena, allorquando uno spacciatore intollerante ai controlli viene rimesso in libertà”.

Siamo ad un paradosso che vede la libertà di vivere onestamente compressa da azioni criminali che troppo spesso nascono in contesti, come quelli dell’immigrazione, dove il nostro Paese continua a fallire tutte le politiche: l’aumento degli sbarchi, le rapine di delinquenti stranieri che finiscono in tragedia e ultima ma non ultima l’improba lotta delle Forze di Polizia, contro immigrati irregolari senza identità certa, liberi di scorazzare in lungo e in largo per il Paese, pluriarrestati e mai detenuti e i casi in Italia ormai sono tanti e troppo spesso si sono conclusi con tragedie.

Come poliziotti poi non possiamo che fare i complimenti al sangue freddo che hanno saputo mantenere gli operatori, pensiamo a cosa sarebbe accaduto se qualche arma avesse sparato magari ferendo o peggio il giovane magrebino armato “solo” di un coltello, tutto questo proprio mentre il Parlamento persegue nelle sua volontà di legare la mani alla Polizia con il cosiddetto ddl tortura e si inventa la legittima difesa notturna.

“Lo Stato sembra ormai aver abdicato sia al suo compito di difendere i cittadini che a quello di sostenere le Forze di Polizia per metterle in condizione di fare al meglio e con meno rischi possibili il loro lavoro; è finito il tempo delle riflessioni, dei protocolli, delle marce; la politica cominci a dotare il paese di leggi in grado di tenere fuori dalla società i criminali – conclude Spagnoli - la sicurezza si fa con le Forze dell’Ordine che controllano il territorio, che arrestano chi delinque e che difendono i cittadini onesti”.