Sicurezza: sospesi dal Questore 10 bar in una settimana a Milano

Sono 10 i bar ai quali e' stata sospesa la licenza tra Milano e provincia solo nell'ultima settimana. Il provvedimento segue l'articolo 100 del Decreto sulla Pubblica sicurezza e prevede questo potere per il questore, in seguito alla raccolta di elementi sufficienti a ritenere che gli esercizi siano abitualmente frequentati da pregiudicati o persone considerate pericolose. Si tratta a tutti gli effetti di una misura cautelare ma i titolari bar e locali possono ricorrere al TAR.

Nella zona Scalo Romana sono stati due gli esercizi chiusi: il Bar Diabolico, di via Chiesa Rossa, dove gia' a marzo 2 nordafricani erano stati arrestati perche' trovati con droga, poi nascosta nell'antibagno, e denaro frutto dello spaccio; nel bar era anche stato trovato un evaso dai domiciliari; il secondo e' il Bar Rosa di via Romilli. Nella zona Mecenate a subire il provvedimento e' stato il Bar Giunes in via Ravenna, dove a febbraio dopo una rissa un giovane si era rifugiato, mentre successivamente era stata trovata della droga nascosta sotto un divano; nella stessa zona anche il Naima Cafe'.

Dovranno tenere le saracinesche abbassate anche il Pizza Italia di via Bessarione, per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica e il Caffe' Aretusa, nell'omonimo viale, in Zona Bonola, dove il titolare era stato diffidato di chiudere alle 17 ogni giorno ma nei numerosi controlli effettuati dalle volanti aveva costantemente disatteso l'ordine. A Quarto Oggiaro, una delle periferie piu' problematiche della citta', sono stati individuati il Bar 2000 per il ritrovamento di un grosso coltello in mano ad un giovane che e' stato denunciato per porto abusivo di armi e il Bar Why Not, in viale Sarca, gia' conosciuto alle cronache cittadine per spaccio di cocaina e risse.