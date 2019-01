Sicurezza: su Orlando no comment Sala, Majorino 'Condivido'



Al momento il sindaco di Milano Giuseppe Sala non vuole commentare l'iniziativa di Leoluca Orlando che ha deciso di sospendere l'applicazione della legge su sicurezza e immigrazione di attesa di "approfondimento" sulla parte che riguarda le registrazione dei migranti all'anagrafe. Sul tema interviene invece l'assessore milanese alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.



"Il sindaco Orlando lancia la disobbedienza sulla Legge Salvini. Vedremo, e sara' innanzitutto Beppe Sala a decidere, nelle prossime settimane come comportarci. Anche perche' la Legge e' molto ambigua (e condivido totalmente le critiche di Orlando)", scrive Majorino su Facebook. "Certamente due cose possiamo gia' sottolinearle: non abbiamo nessuna intenzione di togliere l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo che la hanno gia' fatta. Legge o non Legge", prosegue. Inoltre, aggiunge, "in queste settimane stiamo accogliendo nei centri per senzatetto italiani e stranieri. E per gli stranieri non ci poniamo certo il problema se siano regolari o meno. Meglio ospitarli nei centri che saperli per strada".