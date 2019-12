Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok inventato da Cina per profilare giovani"

Sicurezza, Volpi (Copasir): "Interesse nazionale più ampio dei confini"

Quali confini difendere e come è vista l’Italia a livello internazionale? Queste alcune delle questioni trattate da Raffaele Volpi Presidente Copasir insieme ad Alessandro Da Rold Giornalista La Verità. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), è l’organo deputato al controllo dell’attività del Sistema di informazione per la sicurezza. Il rapporto tra l’Italia e gli altri Stati è uno degli aspetti che rientra tra le situazioni sottoposte a controllo del Copasir. L’intromissione da parte dei Paesi esteri in effetti è un problema reale, ma oggi la questione è ancora più sfaccettata: non possiamo più pensare di considerarci come un’isola con confini netti.

A che punto è l’ingerenza straniera nel nostro Paese? Oggi, ricorda Volpi, le guerre si combattono su livello economico, si devono fare tante considerazioni, l’interesse nazionale è più ampio dei confini nazionali ecco perché diventa difficile definire i perimetri di sicurezza. Sul fronte Via della Seta, 5G e digitalizzazione, tra gli aspetti da tenere in considerazione ci sono la profilazione e la trasmissione delle informazioni che portano con sé dei rischi. I temi particolarmente delicati a livello internazionale sono tanti, la priorità secondo Volpi è quella di “Difendere gli uomini dell’intelligence, una difesa che deve essere fatta da tutti, anche dai giornali. E non possiamo permettere di cedere il controllo del sistema bancario e assicurativo dove ci sono i buoni del tesoro.”

Volpi (Copasir): "Tik Tok inventato da governo cinese per profilare i giovani"

Tra i temi affrontati anche quello delle nuove tecnologie e in particolare di quella del 5G che è considerata invasiva dagli Usa. “La parte della tecnologia avanzata 5G è uno degli argomenti centrali nella valutazione sulla sicurezza. - ha detto Volpi -.La prima cosa è la sicurezza degli interessi nazionali e ciò che passa in queste reti , la seconda cosa poi, che trovo inquietante, è la profilatura dei dati del cliente”. Adesso anche in occidente e in Italia è approdato TikTok, “è di produzione cinese come app e i giovani la utilizzano ma è stata inventata dal governo cinese per la profilatura dei giovani cinesi”. Il 5G “è sicuramente un aggiornamento tecnologico. Io penso che ci sono aziende cinesi n competizione tra loro che devono avere la correttezza, nel momento in cui si fa il cablaggio delle città, di presentare tutta la verità negli aspetti tecnici. Se c’è una mancanza di lealtà viene il dubbio che ci siano interessi diversi”.

Volpi: "Russiagate, speriamo rapporto Usa non smentisca Conte"

Volpi, parlando a Milano a margine dell'evento "Italia direzione Nord", e' intervenuto sulla deposizione del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a fine ottobre in merito all'incontro svoltosi a Ferragosto tra il ministro della Giustizia americano, William Barr, e i capi dei servizi segreti italiani. "Lui - ha proseguito Volpi - ne ha parlato tanto, ha fatto 27 minuti di conferenza stampa, spero che non venga smentito da qualche rapporto statunitense. Anche perche' noi avremmo davvero la capacita' di confutare qualche rapporto degli Usa? A prescindere dal vero o non vero? Non credo". Comunque Volpi ha spiegato che "rispetto a quello che e' il lavoro fatto quotidianamente da parte dei nostri uomini e' un elemento assolutamente marginale. Evidentemente e' piu' l'interesse della stampa perche' e' un tema che riguarda alcune volte la possibilita' di fare titoli a tutta pagina, rispetto a quelli che possono essere eventualmente i contenuti che ci sono in realta'". A chi gli ha chiesto se non avesse altro da chiedere ha risposto: "Io sono curioso istituzionalmente per il mio lavoro, poi mi sono fatto un'idea che non posso dire, ma insisto: secondo me e' assolutamente marginale rispetto a quello che e' l'esplosione mediatica sulle domande che sono state fatte".