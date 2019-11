Silvia Romano, a un anno dal rapimento tornano alla sbarra i tre esecutori

Un anno dal rapimento di Silvia Romano, la volontaria milanese scomparsa nel nulla il 20 novembre 2018 in Kenya. Torneranno presto alla sbarra Ibrahim Adan Omar, Abdulla Gababa Wario e Moses Luwali Chembe, i tre uomini sotto processo poichè accusati di aver fatto parte del commando che sequestrò la giovane. Ma la vicenda appare ad oggi ancora tristemente avvolta nel mistero, nonostante i familiari non smettano di sperare in una positiva soluzione. Anche per questo, assieme ad Amnesty International ed altre realtà, è in corso di organizzazione una manifestazione che si svolgerà allo spazio Hug Milano di via Venini il 17 novembre.

Le ultime piste battute, riferisce oggi il quotidiano Il Giorno, portano in Somalia, Paese confinante dove è radicato ilgruppo terroristico jihadista Al-Shabaab che si finanzia anche attraverso i sequestri di persona. I tre arrestati sarebbero gli esecutori materiali del rapimento. Che sono riusciti sinora ad evitare il carcere pagando cauzioni la cui entità pare sproporzionata alle loro effettive capacità economiche. Chi potrebbe averli sostenuti economicamente?