Sindacato: confermato Bonini ai vertici della Cgil di Milano

IMPRESE-LAVORO.COM - Confermato ai vertici della Cgil milanese Massimo Bonini. Con una nota il sindacato conferma che “si è concluso il IX Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano dal titolo: “Milano al Lavoro “. La neoeletta Assemblea della Cgil di Milano ha scelto come suo segretario generale Massimo Bonini con l’83,8% dei voti a favore. Nel ringraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato alla due giorni, Bonini ha ribadito che l’unità del gruppo dirigente sarà fondamentale per le sfide che affronteremo in futuro”.