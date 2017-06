Sindaco apre sportello informativo 'no gender' nel Bresciano

Apre il primo luglio negli uffici del Comune di Prevalle, nel Bresciano, uno sportello 'no gender' che sara' attivo ogni sabato mattina di luglio e agosto. Lo scrive oggi il Giornale di Brescia. Gia' due anni fa il sindaco leghista del paese Amilcare Ziglioli aveva fatto scrivere sui pannelli luminosi un messaggio contro la teoria gender. Lo sportello sara' gestito da Sara Prandini, insegnante di scuola primaria sempre a Prevalle.

"Il minimizzare, banalizzare, sminuire non riduce la gravita' del problema che sta portando e produrra' sempre piu' confusione, disordine, disagio ai nostri figli e alunni", ha detto l'insegnante Sara Prandini. "Riconosciamo la famiglia tradizionale, madre, padre e figli e basta. Il resto chiamatele come volete ma non famiglia". Il pensiero del sindaco di Prevalle: "Non siamo omofobi ma vogliamo proteggere i nostri giovani".