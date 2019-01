Sindaco di Cologno Monzese: no all'accoglienza agli immigrati

Angelo Rocchi, sindaco di Cologno Monzese (Lega Nord) si dice contrario all'accoglienza dei migranti e in un articolo apparso sul sito Worldnotix.net spiega le sue ragioni.

A Cologno Monzese erani stati destinati 74 migranti, ma il Sindaco Rocchi, in linea con il suo partito ha opposto un duro rifiuto. A Cologno infatti pare ci siano già tensioni sociali dovute al fatto che ben 300 famiglie aspettano di avere una casa, alcuni cittadini sono costretti a dormire in auto e le case popolari sono occupate dagli abusivi.

Il sindaco già aveva fatto sapere la sua posizione al prefetto al prefetto Marangoni a metà febbraio comunicando i problemi di Cologno Monzese e mettendo in chiaro che non era disposto ad accogliere migranti. Aveva inoltre scritto a Sala, sia nella veste di sindaco di Milano sia in quella di sindaco delle Città Metropolitana.