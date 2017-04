Sindaco di Milano alla commemorazione per Ramelli

Giuliano Pisapia alla cerimonia per Sergio Ramelli

"Domani mi rechero' con i familiari a deporre le corone in memoria di Sergio Ramelli e di Enrico Pedenovi, per condannare ancora una volta l'uso di qualsiasi forma di violenza nella vita politica". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che domani partecipera' alla due cerimonie in memoria dei due esponenti di destra uccisi.



"Rimane pero' il fatto che non e' assolutamente ammissibile che il 29 aprile gruppi neo fascisti strumentalizzino questi eventi tragici per inscenare manifestazioni improntate all'odio e alla divisione - ha precisato -. Milano non e' ne' sara' mai la citta' dei saluti romani".