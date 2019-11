Sindaco restituisce mille euro allo Stato in monete da un centesimo. FOTO

Sindaco della Valcamonica restituisce mille euro allo Stato in monete da un centesimo

Eclatante provocazione del sindaco di Malegno, Brescia: Paolo Erba ha intenzione di restituire al Governo una cifra di poco superiore ai mille euro che lo Stato ha preteso indietro perchè il municipio ha ritardato di venti giorni la rendicontazione di quel denaro, che cinque anni fa fu ricevuto dal Comune con il 5 per mille per essere destinato ad aiutare le famiglie di alcuni disabili. Di fronte a questa richiesta giunta da Roma, Erba ha deciso di restituire i 1.101,36 euro. Ma in monetine da un centesimo. Ed ha così accumulato cinque sacchi per un peso totale di 168 chilogrammi. Pronti per essere spediti a Roma assieme ad una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte ed ai ministri Luciana Lamorgese e Fabiana Dadone, poi pubblicata sui social dal sindaco del piccolo comune della Valcamonica.





Il primo cittadino lamenta la condizione di abbandono dei piccoli comuni italiani, "estrema periferia dell’impero", costretti ad ottemperare nella scarsità di risorse umane a un numero notevole di incombenze burocratiche ma subito puniti al primo errore, come in questo caso.