Sindaco vieta ai cani di portare le fedi al matrimonio dei padroni



Il desiderio dei futuri sposi era che i propri cani portassero in sala le fedi nuzionali durante la cerimonia, perchè - ha sottolineato la futura sposa - "i nostri cani fanno parte della famiglia". Contrario però il primo cittadino di Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca.



Ma nulla contro gli amici a quattro zampe ha spiegato il sindaco, Gigliola Breviario: "Sarei stata anche disposta ad accettare i cani in aula, se al guinzaglio e con museruola. Ma quando mi è stato detto che sarebbero stati loro a portare le fedi agli sposi, mi sono opposta. Anche io ho un cane a cui sono affezionata, ma il matrimonio è una cosa importante, seria. Non che i cani non siano importanti. Ma che portassero le fedi mi sembra veramente esagerato. Per questo ho detto no".