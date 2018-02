SinistraXMilano chiede una città senz'auto. Sullo stabile di via Cavezzali...

SinistraXMilano, il piano su via Cavezzali e le auto

Su via Cavezzali 11 (zona via Padova a Milano) l’azione politica di SinistraXMilano si è concretizzata con un esposto con il quale si chiedono la presa in carico e la messa sicurezza dello stabile. Ne ha parlato a Radio Lombardia, Elena Comelli portavoce di SinistraXMilano che ha spiegato come nello stabile non sussist a no più i requisiti minimi di vivibilità e sicurezza per i residenti .