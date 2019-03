Sirti, Bonini (Cgil) a sostegno degli 833 lavoratori a rischio. VIDEO

Sirti, Bonini (Cgil) a sostegno degli 833 lavoratori a rischio

Questa mattina le lavoratrici e i lavoratori dei siti Sirti del nord Italia hanno sfilato per le vie di Milano a conclusione della “Settimana di lotta” che ha attraversato il paese organizzata contro gli 833 licenziamenti annunciati e per rivendicare un lavoro dignitoso e di qualità. "Basta ascoltare - recita la nota di Cgil Milano - i lavoratori di Milano, Genova, Torino e Alessandria per rendersi conto che non si stanno battendo solo a difesa del proprio posto di lavoro, ma anche contro l’estensione della catena degli appalti e subappalti che certo aumenta i margini di guadagno dell’impresa ma “produce” lavoro insicuro e ne riduce la qualità".

“I lavoratori della Sirti – è il commento di Roberta Turi, segretaria generale della Fiom di Milano – operano sulla rete che “trasporta” i nostri dati. Qui il problema non è l’assenza di commesse, ma l’arroganza di un’impresa che vuole lucrare ancor di più cancellando professionalità e saperi. Oggi in corteo ho visto tanti giovani operai, molti di loro rischiano di entrare nella spirale perversa dei subappalti dove, come è noto, si nascondono spesso l‘illegalità, il mancato rispetto delle norme sulla salute e sicurezza, le infiltrazioni malavitose. Fenomeni gravissimi in ogni comparto, più che mai in un settore strategico e delicato come quello delle Tlc. Quella che stiamo ponendo oggi non è una questione che riguarda solo i lavoratori scesi in piazza, ma l’intero paese. Dopo le mobilitazioni degli scorsi giorni l’azienda ha deciso di prorogare per qualche giorno i termini della procedura di licenziamento collettivo. Bene, ma non basta. Nel prossimo incontro, che si terrà il 21 marzo qui a Milano in Assolombarda, ribadiremo la nostra posizione. Come hanno gridato oggi i lavoratori in corteo: zero esuberi”.

A sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori, alla manifestazione di oggi è intervenuto Massimo Bonini, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Qui il video del suo intervento.

"E' stata un'onda benevola ed energica quella partita da Catania e, dopo essere passata per Bari, Roma e Treviso, arrivata oggi a Milano, dove i lavoratori del nord-ovest (Alessandria, Genova, Milano e Torino) hanno sfilato in corteo fino alla sede della Sirti, dove si sono tenuti i comizi conclusivi". Lo affermano in una nota le sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, e Uilm. "Ancora una volta - si legge -, le lavoratrici e i lavoratori del gruppo, i giovani accanto ai piu' anziani, gli impiegati assieme agli operai, hanno scioperato manifestando tutta la loro rabbia e la loro voglia di lavoro. Grazie a loro e grazie a tutti quelli che ci hanno manifestato pubblicamente la loro solidarieta', partecipando con noi nei diversi cortei. Un grazie anche alla stampa libera e democratica per l'attenzione che ci sta quotidianamente assicurando e alle forze dell'ordine, che ci accompagnano nella nostra battaglia, assicurandoci il diritto a scioperare e a manifestare pubblicamente. Ora la palla passa all'azienda. Giovedi' 21 in Assolombarda a Milano Sirti passi dalle parole ai fatti, presentandoci un piano sociale alternativo ai licenziamenti, serio, credibile, sostenibile e condivisibile. E al governo. Dopo l'incontro di martedi' che ha determinato la mera sospensione dei termini temporali della procedura, l'esecutivo incalzi l'azienda, affinche' ritiri gli 833 licenziamenti, e apra al piu' presto il tavolo di settore delle tlc, coinvolgendo tutti gli attori protagonisti a vario titolo nel settore. A sostegno della vertenza, in vista dell'importante appuntamento di giovedi', rimangono in essere il blocco delle flessibilita', delle percorrenze e degli straordinari".