Sirti: l’azienda conferma 833 licenziamenti, domani sciopero

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - Oggi si sono svolte le assemblee, partecipatissime, dei lavoratori di Sirti di Milano e della Lombardia. Il 14 febbraio l’azienda ha annunciato l’intenzione di licenziare 833 lavoratori e aprirà una procedura di riduzione del personale. Ieri l’amministratore delegato ha scritto un messaggio accorato a tutti i dipendenti per convincerli della bontà del piano di “trasformazione” e chiedergli di “supportarli” nel cambiamento. La risposta che è arrivata dalle assemblee è stata quella di proclamare per domani 4 ore di sciopero con presidio in via Giuseppe Di Vittorio 16 a Mazzo di Rho. Per Roberta Turi, segretaria generale della Fiom di Milano, “anche noi vogliamo trasformare l’azienda, ma senza licenziare 833 lavoratori. Riteniamo inaccettabile che la Sirti abbia deciso di lasciare a casa proprio quei lavoratori che dovrebbero portare a termine il piano banda ultralarga e intraprendere le attività previste per il 5G. Tra i lavoratori in esubero, infatti, ci sono anche coloro che posano la fibra e lavoratori del radiomobile. Il motivo vero dei licenziamenti annunciati è che i gruppi dirigenti aziendali vorrebbero guadagnare di più utilizzando in maniera selvaggia appalti e subappalti. E in futuro non sono esclusi altri tagli. L’azienda sta tentando di mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, i sommersi e i salvati. Noi proviamo invece ad unirli per proporre un piano di trasformazione che dovrebbe prevedere la riqualificazione di tanti e l’accompagnamento in pensione di altri senza penalizzazioni economiche. L’azienda smentisce che in Lombardia ci sarebbero circa 250 lavoratori in esubero. In Assolombarda ha fornito numeri elevatissimi per l’area nord ovest: 138 lavoratori dell’area Telco, 22 dello staff Telco, 28 del digitale, 44 dello staff. Se non sono 250 ci siamo vicini. Non ci interessa il balletto dei numeri, la Sirti smentisca che vuole aprire una procedura di licenziamento collettivo per 833 persone, se ne ha il coraggio. Noi comunque ci opporremo in tutti i modi a questo piano.” Domani, mercoledì 20 febbraio sciopero di 4 ore dei lavoratori Sirti con presidio (ore 8-12) in via Di Vittorio a Mazzo di Rho.