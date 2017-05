"Sistema Sesto", l'accusa insiste: "Soldi a Penati, imprenditore dice verità"

Filippo Penati

Il pg di Milano Lucilla Tontodonati prova a ribaltare in appello la sentenza d'assoluzione pronunciata a Monza per Filippo Penati nel procedimento sul cosiddetto 'Sistema Sesto'. Nella sua requisitoria davanti alla Corte d'Appello, la rappresentante dell'accusa ha sostenuto che l'imprenditore nel settore dei trasporti Piero Di Caterina "ha detto la verita' quando ha affermato di aver dato soldi" a Filippo Penati "per avere concreti vantaggi o la promessa di vantaggi dall'esponente politico". L'ex presidente della Provincia ed ex capo della segreteria politica di Pier Luigi Bersani era stato assolto in primo grado assieme d altri 9 imputati, tra cui la societa' Codelfa. Il pg chiedera' al termine della requisitoria (in corso) di riaprire il dibattimento, chiamando in aula diversi testimoni che possano cancellare il verdetto del primo grado.

Tra le altre cose, Tontodonati ha sottolineato che "si dice che Di Caterina, che ha parlato di 3,5 milioni di euro, non e' stato preciso nell'indicare la cifra della somma versata a Penati, ma e' del tutto normale che non tenesse un conto preciso ed e' anzi cio' che prova anche la spontaneita' e genuinita' delle sue dichiarazioni". Inoltre, per il pg fu "un'enorme simulazione" il contratto tra Bruno Binasco, manager del Gruppo Gavio e Di Caterina, per l'acquisto da parte del primo di "una societa' da designare" di un immobile a Sesto. Il documento fissava una caparra a favore del venditore. L'appello e' stato originato dal ricorso degli allora pm monzesi Walter Mapelli e Franca Macchia contro la sentenza con cui il Tribunale nel dicembre 2015 aveva assolto tutti gli imputati, tra cui l'architetto Renato Sarno, l'ex segretario della Provincia Antonino Princiotta, gli imprenditori Giuseppe Pasini e Piero Di Caterina e il manager Bruno Binasco dalle accuse di corruzione e di finanziamento illecito.