Smartland, la Lombardia del futuro: presentato il roadshow in otto tappe

di Paola Bulbarelli



Cinquanta e non sentirli. Anzi. Regione Lombardia compie gli anni e li festeggia guardando al domani, addirittura ai prossimi, al 2070, a come potrà incidere in ogni ambito della vita quotidiana di cittadini e imprese. Per questo nasce “Smartland – la Lombardia del futuro”, un viaggio in otto tappe per raccontare le eccellenze della manifattura e dei servizi del territorio lombardo.



A presentare l’iniziativa, realizzata con il contributo di Ubi Banca, sono scesi in campo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme ai presidenti di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, e di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, con il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Per la prima volta sono coinvolti in un roadshow di otto tappe tutti i capoluoghi della Regione e i loro territori: un vero e proprio viaggio nell’eccellenza lombarda che ha come obiettivo quello di fare il punto sulle best practice e i percorsi innovativi di successo di ogni singolo territorio, per realizzare e condividere una mappatura virtuosa che possa essere motore del cambiamento nel prossimo futuro della regione. Fondamentale sarà individuare quali saranno le traiettorie di sviluppo della più importante economia regionale d’Italia, attraverso gli otto appuntamenti che toccheranno le principali città della regione e che si protrarranno fino ad ottobre, proponendo una panoramica di alcune storie di imprese locali.



“La Lombardia è punto di riferimento nel nostro Paese e unica realtà italiana in grado di competere realmente sulla scena internazionale - ha sottolineato il governatore Attilio Fontana - Nell’anno in cui celebreremo i 50 anni della nascita della Istituzione regionale vogliamo proiettarci verso nuovi traguardi attraverso una riflessione strategica sul ruolo di una Regione come la Lombardia. L’occasione è Smartland, iniziativa che sosteniamo con convinzione mettendo a disposizione la nostra volontà di sperimentare, innovare, crescere, lavorando ogni giorno per il futuro. L’obiettivo a fine percorso – conclude - sarà un evento in cui troveranno sintesi le esperienze raccolte durante il ‘viaggio’ e, ne sono certo, riusciremo a mettere nero su bianco un piano strategico condiviso che guarda ai prossimi 30 anni. Un vero e proprio ‘libro bianco’ sul futuro di una Regione che si mette a disposizione del Paese”. Indiscutibile che la spina dorsale del paese sia l’industria e che da lì partano le linee guida per proseguire sulla strada dello sviluppo.



“Come industriali del nord abbiamo aderito subito all’iniziativa - ha precisato il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti - vogliamo raccontare l’industria vera, che produce, che lavora che sta trainando non solo la Lombardia ma tutto il paese. Bisogna parlare delle aziende che non sono sotto i riflettori ma offrono opportunità per i giovani e soluzioni innovative e tecnologiche. L’Italia è il secondo paese manifatturiero europeo e questo avviene perchè le donne e gli uomini che lavorano nelle fabbriche, nonostante il contesto difficile in cui ci si trova a operare, hanno fatto sforzi enormi in tema di ricerca, sviluppo, innovazione, produttività”. E continua. “E’ fondamentale spiagare l’efficienza e efficacia del modello lombardo. La Lombardia si sta confrontando con le altre quattro regioni più virtuose d’Europa e se alcune cose le impariamo, tante le insegniamo. Non pretendiamo che tutti seguano il nostro modello ma siccome è vincente e ha saputo coniugare sviluppo, tecnologia, ambiente, salute, benessere dei cittadini vorremmo venisse preso come riferimento”. Non manca una stoccata alla politica. “Per difendere le eccellenze del nostro territorio non possiamo attendere chi non decide. Per questo abbiamo sostenuto il discorso dell’autonomia. Che non significa fare ciò che vogliamo ma metterci nelle condizioni di fare meglio ciò che stiamo facendo rispettando tempi che la politica non può rispettare. Noi vogliamo dare risposte immediate ai cittadini e al mondo delle imprese che sono il motore di sviluppo e crescita di questo paese. Tutti ora parlano di salvaguardia dell’ambiente, ma le aziende è un precorso che hanno già intrapreso. Chiediamo regole precise perché significano opportunità sia di investimenti, che occupazione e fatturato”. E scende nei particolari. “Sulla definizione dei rifiuti speciali non può legiferare la Regione ma il governo e non possiamo più aspettare perchè solo la soluzione di questo problema porterebbe a ridurre le discariche in Lombardia del 50%, a riattivare la competitività nello smaltimento dei rifiuti. Le aziende invece di pagare 200 euro alla tonnellata tornerebbero a pagarne 70. L’autonomia non è un nostro pallino ma una condizione indispensabile per poter rendere questo territorio sempre competitivo anche a livello europeo”. E si parla pure della prossima elezione del presidente di Viale dell'Astronomia. “La Lombardia rappresenta il 30% del Pil e il il 40% dell'export. Siccome abbiamo dimostrato che, nonostante le congiunture sfavorevoli, il sistema lombardo ha messo al centro l'impresa, pretendiamo che la Lombardia possa esprimere anche la guida degli industriali italiani. Domani ci sara' l'elezione dei saggi e, quindi, ritengo che gli industriali sappiano trovare la forza, la responsabilita', per arrivare a trovare un presidente all'altezza della situazione. Il governo non si accorge che l'Italia sta finendo nel baratro. Dobbiamo mettere le aziende nelle condizioni di poter competere. Bisogna togliere il reddito di cittadinanza, quota 100 e, addirittura, oggi pensano di mandare in pensione i lavoratori a 62 anni, ma chi li paga?”. Ma non solo l’industria è parte integrande di Smartland.



Anche le fiere sono un momento di importanza straordinaria nella vita economica del paese e Fiera Milano è in prima linea. Si può esportare un modello tanto straordinario? “Un metodo più che modello - precisa il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali - A differenza di altri territori la storia in qualche modo ci spiega che questa città è stata in grado di lavorare in grande continuità. C’è stata grande collaborazione tra regione e comune. Grande capacità di lavorare insieme. Presidente Fontana e sindaco Sala con le Olimpiadi, Formigoni Moratti e governo per Expo. Dobbiamo trasferire il modello. Questo è quello che si è cercato di fare anche in Fiera. Nel 1920 la prima Fiera di Milano dava vita a quella che, soprattutto per le PMI, è diventata una vetrina indispensabile per la promozione dei propri prodotti e del proprio ingegno creativo. Cento anni durante i quali Fiera Milano è diventata un efficace strumento di politica industriale e territoriale per tutte quelle realtà che non avrebbero altrimenti le risorse interne per poter emergere anche nei mercati internazionali. “Futuro e Innovazione” sono le parole d’ordine che da sempre contraddistinguono l’operato di quanti espongono nei nostri padiglioni. Anche nel corso del 2019, infatti, innovazione ed esportazione hanno contraddistinto l’operato dei nostri espositori, con dati che superano di gran lunga le medie nazionali settoriali rilevate dall’ISTAT. Ben il 92% di quanti operano a Fiera Milano dichiara di esportare beni e servizi contro una media del 25% a livello italiano; mentre l’84% dichiara di impegnarsi in progetti innovativi, a differenza del 46% delle aziende italiane”.

Il roadshow in otto tappe

Le otto tappe del tour di Smartland metteranno in luce di volta in volta temi di attualità, per scoprire e imparare dalle storie delle ‘eccellenze del territorio’ come competere sul mercato globale: ricerca e innovazione, digital transformation, nuovi saperi, modelli di economia sostenibile e replicabili, connessioni tra le filiere territoriali, export e internazionalizzazione, semplificazione, lavori del futuro, bandi di concorso.

Si parte da Varese e l’Alto Milanese il prossimo mercoledì 29 gennaio .

Varese è uno dei maggiori distretti mondiali dell'aerospazio, ma in cui sono diverse e articolate le specializzazioni presenti: dalla chimica alla gomma-plastica; dalla meccanica ai macchinari; dall'alimentare alle calzature. Appuntamento dunque fra una settimana presso l’Università LIUC a Castellanza.

I successivi appuntamenti con Smartland toccheranno i territori di Mantova (25 febbraio), Brescia (18 marzo), Lecco-Como-Sondrio (22 aprile), Cremona (13 maggio), Bergamo (8 luglio), Pavia (16 settembre), per chiudere con Milano/Monza/Lodi il 26 ottobre.