Smog, Abimelech (Fit Cisl): "Mezzi gratis? Bene, ma serve un Piano Marshall"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - La proposta in discussione in Germania, di consentire la libera circolazione sui mezzi pubblici nelle città tedesche più inquinate, fa discutere. “A Milano ci abbiamo provato ma bisogna capire che, nelle ore di punta, sono già in circolazione tutti i mezzi disponibili. Caricare altre 2 o 300mila persone diventa difficile con le strutture oggi esistenti. Ma la proposta di far circolare gratis i cittadini, nei giorni di pesante inquinamento è la dimostrazione e il riconoscimento che il trasporto pubblico locale è davvero essenziale per tutelare l’ambiente e mantenere dinamiche città come Milano”, dice Giovanni Abimelech, segretario della Fit Cisl lombarda, il sindacato dei lavoratori di Atm e Trenord. “Ma servirebbero fortissimi investimenti però. D’altra parte una situazione di emergenza ambientale, per essere affrontata efficacemente, ha bisogno di risorse. Sarebbe necessario potenziare la rete e il servizio, con nuovi mezzi e personale dedicato, non solo a Milano città ma in tutta l’area metropolitana e lungo le direttrici che portano i pendolai ogni giorno a Milano. Sarebbe anche utile un forte coordinamento che oggi non c’è. Il comune gestisce l’Atm che fa servizio a Milano, con una parte delle metropolitane che raggiungono l’hinterland. Poi ci sono Trenord e Rfi che gestiscono il sistema ferroviario. Occorre un soggetto in grado di pianificare e far muovere l’insieme del servizio di trasporto pubblico. E questo metterebbe le istituzioni, Regione e comune di Milano di fronte alla necessità di un adeguamento delle strutture. Servirebbe un piano Marshall delle infrastrutture”, conclude Abimelech.