Smog: ancora alto in Lombardia, Pm10 tre volte superiori alla media

Smog: ancora allarme in Lombardia. Il 2017 inizia nel peggiore dei modi



Il 2017 inizia male per l'aria di Milano, con valori del Pm10 tre volte superiori alla media, complici anche i botti di Capodanno. Gli ambientalisti chiedono nuove misure per fermare questo trend



RIVELAZIONI ARPA - Il 2017 e' iniziato in Lombardia con il superamento diffuso della soglia di 50 -Ág/m3 di polveri sottili. Lo rileva l'Arpa regionali segnalando come le concentrazioni di PM10 piu' alte (in microgrammi al metrocubo) rilevate ieri 1 gennaio dalle stazioni situate nei capoluoghi lombardi sono state 46 a Bergamo, 96 a Brescia, 92 a Como, 95 a Cremona, 36 a Lecco, 97 a Lodi, 161 a Milano, 114 a Monza, 91 a Mantova, 77 a Pavia, 76 a Sondrio e 52 a Varese.



L'analisi dell'andamento delle concentrazioni rilevate durante la giornata - scrive l'Arpa in una nota - conferma che il primo gennaio, in molte localita' all'effetto di condizioni meteorologiche non favorevoli alla dispersione degli inquinanti si e' sommato il contributo dei botti di capodanno. I valori di picco orari sono stati registrati, infatti, nelle primissime ore dopo la mezzanotte, per poi scendere durante la giornata.



Per i prossimi giorni, il Servizio Meteorologico di ARPA prevede un'evoluzione positiva per la qualita' dell'aria. A partire da mercoledi', infatti, e' probabile un rinforzo dei venti da settentrione, a tratti moderati o anche forti in pianura, che porteranno condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti.



Delle tre centraline milanesi, quella che ha fatto registrare i valori peggiori e' stata quella di Citta' Studi (Pascal, 39 mcg/mc), mentre un'aria significativamente migliore e' quella monitorata in centro dalla centralina di Verziere (33,8 mcg/mc). "Segno che le politiche di riduzione del traffico - prosegue Legambiente - continuano a produrre effetti positivi per la salute dei milanesi, ma anche che le misure di limitazione vanno estese a tutta la citta'. "Occorre che Milano segua l'esempio di altre citta' europee, che hanno sviluppato programmi per il progressivo azzeramento della motorizzazione privata in citta'. Milano puo' farlo anche a partire dalla progettazione degli ambiti attorno agli Scali ferroviari e senza dimenticare il resto della citta'", dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.