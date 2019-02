Smog, Area B, trasporti, biglietto... Regione e Comune due mondi paralleli

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta lo smog. E i trasporti. E il biglietto. E Area B. E tutto il resto. Oggi la Regione di fatto invita il Comune a rispettare le deroghe ad Area B. E si ampliano, giorno dopo giorno, le differenze tra Palazzo Lombardia e Palazzo Marino. Ne parlavamo, qualche tempo fa, della fine della pace tra le istituzioni. Beppe Sala contro Attilio Fontana, Attilio Fontana contro Beppe Sala. Non voglio scendere nel dettaglio di chi abbia ragione e chi torto. Non mi interessa proprio. Rimane un punto. Andare in ordine sparso vuol dire non andare da nessuna parte. A volte bisogna mettere da parte l'orgoglio e sedersi a un tavolo. Perché fare politica vuol dire questo: accordarsi su principi comuni. Anche litigando, prima. Ma chiudendo le falle con il buon senso. Che, pare, tra Regione e Comune stia proprio mancando.