Smog, Cattaneo (Regione): "Da Governo vogliamo fatti, non chiacchiere". VIDEO

Smog, Cattaneo (Regione): "Da Governo vogliamo fatti, non chiacchiere"

"Vogliamo fatti non chiacchiere, ma finora abbiamo visto solo chiacchiere. Se l’inquinamento in Lombardia è una priorità ci aspettiamo nelle prossime ore i decreti che stanziano le risorse promesse". L'attacco arriva dall'assessore lombardo all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, durante una conferenza stampa con il presidente di Arpa, Stefano Cecchin. Dopo che il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, ha lanciato la realizzazione di un piano antismog con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana, Cattaneo ha replicato: "Questo Governo che viene a fare la morale alla Regione Lombardia, non ha realizzato nemmeno uno degli impegni di quelli che si è impegnato a realizzare con l’Unione europea entro 180 giorni".

L'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo sottolinea: "Qualche consigliere regionale e qualche viceministro sono distratti. Da un anno e mezzo chiediamo insistentemente e ripetutamente di aprire un tavolo con il governo e facciamo una fatica terribile a incontrare il ministro. Un ministro non è solo del Movimento 5 Stelle stelle ma di tutti e bisogna ragionare in una logica istituzionale e non partitica". Per Cattaneo non ci sono ulteriori chiacchiere da fare, "un governo e un ministro parlano con i fatti e un viceministro dello Sviluppo economico parla con i decreti che stanziano le risorse".