Smog, da oggi blocco diesel Euro 4 a Milano: ma il Pm10 resta sopra i limiti

Misure antismog, da oggi blocco dei diesel Euro 4 a Milano

Le centraline di Arpa hanno registrato oggi il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell'aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da oggi saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa). Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (comuni con più di 30 mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria).

I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati nelle giornate comprese tra il 30 novembre e il 5 dicembre. Si rammenta che la disattivazione delle limitazioni temporanee si verifica dopo due giorni di rientro nei valori definiti, sempre previa certificazione di Regione Lombardia. Per informazioni sulle altre limitazioni temporanee si invita a consultare il paragrafo “Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria” cliccando qui. Sulla pagina dedicata del sito http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate, dati sulla qualità dell'aria, comuni coinvolti e provvedimenti.

Ma il Pm10 resta ancora sopra i limiti

Smog sopra i limiti a Milano e in buona parte della Lombardia oggi nel primo giorno dei provvedimenti di limitazione del traffico. A Milano sforati i limiti per il settimo giorno consecutivo. Secondo i dati riferiti al 6 dicembre il Pm10 e' rimasto sopra la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo nelle stazioni in citta', toccando il picco al Verziere, con 67 microgrammi. Nella stazione Marche invece il valore era di 66.

Dati in peggioramento anche nelle principali citta' della Lombardia, dove si registra il superamento delle soglie a Brescia (valori sopra i 70 microgrammi) e Bergamo. Migliora Mantova, che scende sotto il limite di 50, male Cremona, intorno a 70. Aria pessima infine a Pavia, con valori intorno a 80-90 microgrammi e a Lodi che in una delle due centraline in citta' supera i 100 microgrammi.

Secondo le misure adottate, nei contesti urbani non potranno circolare i veicoli da Euro 0 a Euro 4 dalle 8,30 alle 18,30 di oggi e le auto in sosta dovranno spegnere i motori. Nelle abitazioni le temperature saranno ridotte di un grado, non oltre i 19 gradi. Non si potranno spandere liquami zootecnici sui campi agricoli ne' accendere incendi all'aperto. Le condizioni meteo per i prossimi giorni non si preannunciano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, a parte una breve perturbazione attesa in serata. Il divieto restera' fino a lunedi'.