Smog, Forattini e Bussolati (Pd): "Regione convochi Tavolo aria"

La Regione convochi subito il Tavolo istituzionale aria. A chiederlo, con una lettera inviata oggi all’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo , sono i consiglieri Antonella Forattini e Pietro Bussolati (Pd) che spiegano: “In Lombardia è già allarme smog. Il livello delle polveri sottili ha superato per diversi giorni i livelli consentiti, questo mentre sono state annunciate deroghe al divieto di circolazione delle auto più inquinanti, quali gli euro 3 diesel. Per questo abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente di convocare con la massima urgenza il Tavolo istituzionale Aria, per poter mettere a punto e condividere con tutti gli enti coinvolti azioni dirette a contrastare e ridurre l’inquinamento”.