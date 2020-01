Milano

Smog: inquinamento non scende a Milano, valori PM10 sempre critici Valori ancora sopra il limite per il PM10 a Milano. Nonostante le limitazioni di primo livello, scattate nei giorni scorsi ​(tra cui limitazioni alla circolazione dei veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano), l'inquinamento non scende. Anzi il monitoraggio Arpa di domenica 12 gennaio, ha rilevato concentrazioni di Pm 10 di 71 mg/mc nella stazione Marche; 61 Pascal Studi; 65 Senato e 58 Verziere. Un nota della Regione precisa che nei comuni con piu' di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milan odove sono attive le misure temporanee di primo livello e delle province di Monza e Cremona, rimane il divieto di spandimento di liquami zootecnici.