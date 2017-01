Smog, livello Pm10 sotto la soglia di guardia a Milano e in Lombardia



Livelli di Pm10 sotto la soglia di 50 microgrammi al metrocubo a Milano e in tutta la Lombardia. Ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili di 30 microgrammi al metrocubo in via Senato e di 32 microgrammi al Verziere. Sotto il valore soglia il Pm10 anche nell'area metropolitana a Limito di Pioltello (31) e ad Arese (45).