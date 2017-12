Smog: pioggia e meteo migliorano l'aria. Ma da venerdì nuovo allarme Pm10

Smog: pioggia e meteo migliorano qualita' aria

La pioggia e le condizioni meteo delle scorse ore hanno migliorato la qualita' dell'aria in Lombardia. I dati rilevati ieri, 27 dicembre, dalle centraline dell'ARPA regionale confermano, infatti, che in tutta la regione la media di Pm10 si e' attestata ben al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo previsto dalla normativa. Questi nel dettaglio i valori delle medie provinciali: Milano 32.9 g/m3, a Monza 23, Bergamo 22.3, Brescia 14.7, Varese 13, Como 4, Lecco 11, Pavia 38.4, Lodi 39.8, cremona 36.3, Mantova 29. Il valore massimo registrato a Sondrio citta' e' stato pari a 38.0 g/m3.

Da venerdì nuovo allarme Pm10

Si interrompe dunque la serie di giorni consecutivi sopra la soglia. Per la giornata di oggi le previsioni del Servizio meteorologico regionale dell'Agenzia indicano condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, grazie al rinforzo dei venti. Tra domani e sabato sono previste di nuovo condizioni meteo favorevoli all'aumento delle concentrazioni di Pm10. Domenica tempo piu' stabile e mite con venti deboli e assenza di precipitazioni.